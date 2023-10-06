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В Екатеринбурге появилась фотозона в виде кишки

В Екатеринбурге установили фотозону в виде гигантской прямой кишки

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В торговом центре Екатеринбурга «VEER Mall» появилась фотозона в виде огромной надувной прямой кишки. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале «Екатское чтиво».

Согласно информации канала, 6 и 7 октября в ТЦ можно будет пройти бесплатную медицинскую диагностику, провериться на онкологию, сдать анонимный тест на ВИЧ, показаться маммологу и поставить бесплатную прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. В качестве рекламы в сооружении установили фотозону в виде разных внутренних органов человека, в том числе прямой кишки.

«Дети могут почувствовать себя врачами и на тренажере провести осмотр человеческого организма», — отмечается в публикации.

В июне комплекс городского хозяйства Москвы подготовил необычные фотозоны, которые позволили посетителям площадки Московского урбанистического форума в «Лужниках» узнать больше о работе коммунальщиков, пожарных и спасателей.

Ранее фестиваль «День Варенья» завершился в Мураново.

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