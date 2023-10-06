Пилот Серых рассказал, как мог произойти взрыв в самолете Пригожина

Заслуженный пилот России Евгений Серых предположил, что взрыв в самолете основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мог произойти в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», — заявил он.

Пилот сослался на видеокадры, снятые очевидцами на месте крушения самолета.

«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвет. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — отметил Серых.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что в телах жертв крушения самолета Евгения Пригожина нашли фрагменты гранат, а внешнего воздействия на судно не было. По его словам, в офисе экс-главы ЧВК «Вагнер» нашли пять килограммов кокаина, но экспертизу на наркотики в крови находившихся на борту не проводили.

23 августа принадлежащий Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».