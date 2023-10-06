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Стало известно, каким транспортом чаще всего пользуются россияне

«КП»: 42% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом

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Global Look Press

Почти половина (42%) россиян предпочитают пользоваться общественным транспортом — автобусами, трамваями и метро из-за низкой стоимости проезда и отсутствия пробок, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,7 тыс. человек.

Треть респондентов (34%) чаще пользуются личными автомобилями, а 15% — предпочитают не пользоваться транспортом и ходить пешком.

«Иногда пользуюсь общественным транспортом, но, в основном, хожу пешком», — поделился один из участников опроса.

Еще 7% россиян предпочитают передвигаться на такси, потому что оно быстрее общественного транспорта.

«Где общественный транспорт целый час едет, такси за 15 минут успевает. Его заменить нельзя!», — отметила респондентка.

2% опрошенных поделились, что чаще пользуются велосипедами. Менее 1% респондентов добавили, что любят передвигаться на каршеринге или на электросамокатах.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко до этого сообщил, что на фоне вступления в силу новых требований к такси цены на перевозки в ряде регионов выросли на 44%.

Ранее блогеры решили на такси проехать почти через всю Россию.

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