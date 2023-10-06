На Урале водитель автобуса попытался высадить ребенка, которого прижал дверью

В Челябинске водитель автобуса защемил десятилетней девочке спину дверью. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на мать ребенка.

По информации издания, инцидент произошел 5 октября во время посадки в автобус, следовавший по маршруту №51. Бабушка с внучкой заходили в транспортное средство на остановке «Улица Курчатова», когда водитель сначала начал движение, не дождавшись, пока все пассажиры зайдут и на ходу прищемил девочку дверью.

«Дочери защемило спину. Только благодаря верхней одежде повреждений нет, но она сильно испугалась», — поделилась мать ребенка.

По словам женщины, бабушка девочки высказала водителю, что он был не прав, и тот потребовал покинуть салон автобуса, отказываясь продолжать движение, пока женщина и ребенок не исполнят его требование.

Бабушка ребенка сняла на видео, как водитель остановился посреди дороги и отказывается продолжать движение. При этом мужчина звонит кому-то по телефону, а недовольные пассажиры стучат в его кабину и просят следовать по маршруту.

Как рассказали СМИ в компании-перевозчике, мужчина звонил диспетчеру и докладывал о ситуации с ребенком и дверью, и получал инструкцию, что делать.

«Диспетчер ответила, что если есть у ребенка повреждения, необходимо останавливать движение, если повреждений нет, то следовать по маршруту. Поскольку повреждения были незначительными, водитель продолжил движение», — объяснил представитель компании, добавив, что водитель не просил женщину и ее внучку покинуть автобус.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерку выбросило из автобуса из-за рано закрывшихся дверей.