В Тамбовской области открыли вторую в России школу медиаграмотности

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета открыли в Тамбове вторую в России школу медиаграмотности для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Лиги безопасного интернета.

«Теперь у каждого в регионе появилась возможность повысить уровень цифровой грамотности. Для нашей работы мы будем использовать материалы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и Лиги безопасного интернета, которые одобрены Министерством просвещения РФ и очень хорошо зарекомендовали себя при проведении уроков безопасного интернета», — отметил руководитель отделения Национального центра помощи в Тамбовской области Денис Ермаков.

Главная цель школы медиаграмотности – повысить уровень цифровой грамотности населения, сформировать критическое мышление и уберечь от угроз в интернете.

Добровольцы Национального центра помощи и Лиги безопасного Интернета на постоянной основе занимаются просветительской работой в области медиаграмотности. С 2022 года волонтеры Национального центра организовали более 1,5 тысяч уроков в школах страны.

«Хочу отметить, что одна из важнейших составляющих нашей работы – развитие у детей знаний и навыков цифровой грамотности, а также формирование критического отношения к различным ситуациям, происходящим онлайн», — добавила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Первая школа медиаграмотности открылась 28 июня 2023 года в Краснодарском крае. За три месяца работы в ее стенах уже проведено порядка 100 уроков для более 3000 учащихся разных классов.