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Нику Белоцерковскую* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Петербурга оштрафовал на 35 тыс. рублей Нику Белоцерковскую

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belonika/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом). По данным объединенной пресс-службы судов города, штраф она получила за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности и финансировании.

На заседание Белоцерковская не явилась.

Блогера до этого заподозрили в попытке избежать высоких налогов. Школа кулинарии Белоцерковской во Франции закрылась несколько лет назад, однако весной 2022 года она оформила документы на школу кулинарии в Санкт-Петербурге с упрощенным налогом по ИП и платит 6% налогов.

В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к девяти годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ в социальных сетях. Белоцерковская объявлена в розыск и заочно арестована в России.

Белоцерковской также запретили администрировать страницы в интернете на пять лет.

Ранее Ника Белоцерковская назвала Собчак чудовищем из-за слов о светской жизни.

*  признана в РФ иностранным агентом
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