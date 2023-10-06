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Гидрометцентр предупредил москвичей о «глубоком» похолодании

Вильфанд: «глубокий» циклон принесет в Москву заморозки

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москву придет «глубокий» циклон, который принесет с собой заморозки, дождь и мокрый снег. Такой прогноз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил в беседе с НСН.

Москва окажется в холодной части циклона, падать температура воздуха начнет уже сегодня вечером. Так, ночью она будет варьироваться от 0 до +2 °C в столице, в области – от -2 до +3 °C. Сегодня ожидаются дождь и усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

В субботу температура воздуха составит до +8 °C, пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

«Да, снежинки уже будут падать. Конечно, они будут таять, но все равно это мокрый снег», – отметил Вильфанд.

Дожди будут идти все выходные, а похолодание, по словам метеоролога, сохранится и на следующей неделе: днем не выше +5 °C, ночью – ниже 0 °C. Самые обильные осадки прогнозируются на субботу – до 20 мм.

Из-за обледенения в отдельных районах Московской области будет гололедица, предупредил руководитель Гидрометцентра.

Напомним, ожидается, что в Москве за три дня выпадет треть месячной нормы осадков.

Ранее автоэксперты посоветовали москвичам, несмотря на приближающуюся распутицу, пока не менять летнюю резину на зимнюю, так как в ближайшем будущем тепло может снова вернуться.

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