Россиянина с пакетом наличных поймали в Домодедово при попытке пересечь границу

В аэропорту Домодедово у россиянина изъяли пакет с иностранной валютой на 10 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Пассажир привез из Кувейта в бумажном пакете более $100 тыс. и 1,6 тыс. дирхам, которые не стал декларировать. Мужчина попытался пройти с валютой по «зеленому коридору» в аэропорту Домодедово, но его остановили таможенники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы за контрабанду.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству без декларирования разрешено ввозить в страну валюту в эквиваленте, не превышающем $10 тыс. При ввозе $100 тыс., помимо декларации, требуются также документы, которые подтверждают происхождение денежных средств.

«Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов», — сообщает Федеральная таможенная служба.

Ранее ФТС задержала москвича, который организовал контрабанду военной продукции.