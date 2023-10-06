Пенсионер-садомазохист похитил мужчину и удерживал его в своем доме, подвергая пыткам

Во Франции мужчина истязал жертву похищения в комнате пыток. Об этом сообщает Actu17.

60-летний житель Антиба был обвинен в похищении, удержании и пытках мужчины из Реймса. Пострадавший сбежал из дома садомазохиста 7 сентября. Он был полностью раздет, а на его шее висел кусок железной цепи.

Выяснилось, что мужчину похитили прямо из его дома в департаменте Марна. Он рассказал, что неизвестный угрожал электрическим импульсным пистолетом и самозарядным пистолетом, а затем посадил его в багажник автомобиля и привез к себе.

Потерпевший пояснил, что затем похититель связал его и поместил в комнате с оборудованием для пыток. По его словам, мучитель заявил ему, что уже расправился с тремя бывшими «рабами», потому что перестал нуждаться в них.

Подозреваемого задержали и допросили. Он заявил, что является доминантом и даже получает деньги за БДСМ-услуги в качестве «мастера садомазохизма», а также утверждал, что потерпевший дал на пытки свое согласие. Задержанный отметил, что мужчина сам хотел стать его рабом, а во время сеансов мог свободно передвигаться.

Во время обыска на его вилле следователи обнаружили потайную комнату, специально оборудованную для садомазохистских сеансов. Расследование продолжается.

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