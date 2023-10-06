В США обезьяна сбежала из дома и напилась пива

В США обезьяна сбежала от хозяина и напилась пива, пишет NDTV.

Как сообщают СМИ, обезьяна по кличке Момо сбежала от хозяина в Индианаполисе. Владелец питомца обратился за помощью в полицию, а также попросил местных жителей сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.

Спустя некоторое время Момо был замечен, когда копался в мусорном баке и допивал пиво из выкинутой бутылки. Вскоре после этого патрульным удалось поймать обезьяну и передать ее в руки хозяина.

«Спасибо всем за помощь», — говорилось в сообщении полиции.

Выяснилось, что это уже не первый побег Момо из дома. В июле питомец тоже пропадал на несколько дней, но в итоге был найден. Сообщается, что в Индианаполисе разрешено владение «дикими или опасными» животными, но при условии их регистрации в специальных службах.

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