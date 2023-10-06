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В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений президенту Путину

Жители Херсонской области смогут отправить поздравительные открытки Путину

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Пресс-служба «Единой России»

В преддверии дня рождения президента России Владимира Путина в Херсонском региональном отделении «Единой России» открыли прием граждан, желающих поздравить главу государства, сообщает пресс-служба «Единой России».

Тексты поздравлений волонтеры принимают только в Геническе, но сюда приезжают и из других районов области. Например, в город, отозвавшись на акцию, приехали сторонники Путина, врачи Горностаевской районной больницы.

«Мы предложили жителям Херсонщины написать поздравление Президенту России. В региональном отделении мы установили такой импровизированный стенд. Все желающие могут подписать открытку, выразить свои слова благодарности, поддержки нашему Президенту», — рассказал организатор акции в Херсонской области, член фракции «Единой России» в Херсонской областной Думе Тамерлан Цаликов.

К акции присоединились также студенты Херсонского технического университета.

7 октября представители Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» соберут подписанные открытки и отправят их в Москву.

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