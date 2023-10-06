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Гражданина Украины приговорили в Крыму к 13 годам колонии за шпионаж

В Крыму суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Украины за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, 62-летний Сергей Цыгипа — агент СБУ. Он передавал Службам безопасности Украины сведения о дислокации и перемещении российских военных в зоне специальной военной операции. Уголовное дело в отношении него расследовал следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд установил, что подсудимый передал представителям СБУ и ВСУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ, а также о видах техники, которые применяли российские военные.

«Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ», — пояснили в ФСБ.

Срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Псковской области ФСБ задержала гражданина Эстонии, незаконно проникшего в РФ.

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