Гражданина Украины приговорили в Крыму к 13 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Украины за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, 62-летний Сергей Цыгипа — агент СБУ. Он передавал Службам безопасности Украины сведения о дислокации и перемещении российских военных в зоне специальной военной операции. Уголовное дело в отношении него расследовал следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд установил, что подсудимый передал представителям СБУ и ВСУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ, а также о видах техники, которые применяли российские военные.

«Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ», — пояснили в ФСБ.

Срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Псковской области ФСБ задержала гражданина Эстонии, незаконно проникшего в РФ.