Бездомный изнасиловал пятилетнюю девочку, которую мать выгнала из дома

Пятилетняя девочка из Канзаса не пережила сексуального и физического нападения со стороны бездомного. Как сообщает New York Post, незадолго до этого мать выгнала потерпевшую из дома.

2 октября изнасилованную девочку нашли на автозаправочной станции с травмами, угрожающими жизни. Сотрудники пожарной службы попытались спасти ее, но было уже поздно. Когда пострадавшую доставили в больницу, врачи констатировали остановку сердца.

5 октября 25-летнему бездомному, арестованному двумя днями ранее, были предъявлены обвинения. Выяснилось, что мужчина надругался над ребенком в лесу.

По данным СМИ, девочка не посещала детский сад, а с одеждой, питанием и соблюдением гигиены ей помогали соседи. Они неоднократно указывали властям на плачевные условия проживания ребенка, но, по их словам, контролирующие органы так и ничего и не сделали. Местные жители утверждают, что пару недель назад мать девочки выгнала двух своих дочерей и мужа на улицу, заставив их жить в лагере для бездомных.

«Все любили Зоуи, кроме ее родителей», — заявила соседка.

Другая местная жительница рассказала, что девочка иногда заходила, чтобы перекусить, просила женщину взять ее к себе, а затем отправлялась бродить в одиночку по окрестностям.

«Обычно, если ребенок так настойчиво просит остаться, значит, что-то происходит дома», — сказала она.

В марте мать девочки призналась в нанесении своей дочери телесных повреждений с применением оружия.

Ранее трансгендер из Канады, осужденный за изнасилование трехмесячного ребенка, был переведен в женскую тюрьму.