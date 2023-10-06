Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бездомный изнасиловал пятилетнюю девочку, которую мать выгнала из дома

В США бездомный изнасиловал в лесу пятилетнюю девочку и расправился с ней

close
100%
GoFundMe

Пятилетняя девочка из Канзаса не пережила сексуального и физического нападения со стороны бездомного. Как сообщает New York Post, незадолго до этого мать выгнала потерпевшую из дома.

2 октября изнасилованную девочку нашли на автозаправочной станции с травмами, угрожающими жизни. Сотрудники пожарной службы попытались спасти ее, но было уже поздно. Когда пострадавшую доставили в больницу, врачи констатировали остановку сердца.

5 октября 25-летнему бездомному, арестованному двумя днями ранее, были предъявлены обвинения. Выяснилось, что мужчина надругался над ребенком в лесу.

По данным СМИ, девочка не посещала детский сад, а с одеждой, питанием и соблюдением гигиены ей помогали соседи. Они неоднократно указывали властям на плачевные условия проживания ребенка, но, по их словам, контролирующие органы так и ничего и не сделали. Местные жители утверждают, что пару недель назад мать девочки выгнала двух своих дочерей и мужа на улицу, заставив их жить в лагере для бездомных.

«Все любили Зоуи, кроме ее родителей», — заявила соседка.

Другая местная жительница рассказала, что девочка иногда заходила, чтобы перекусить, просила женщину взять ее к себе, а затем отправлялась бродить в одиночку по окрестностям.

«Обычно, если ребенок так настойчиво просит остаться, значит, что-то происходит дома», — сказала она.

В марте мать девочки призналась в нанесении своей дочери телесных повреждений с применением оружия.

Ранее трансгендер из Канады, осужденный за изнасилование трехмесячного ребенка, был переведен в женскую тюрьму.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий