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Украина сообщила о возвращении тел 64 погибших военных

Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские власти cообщили о возвращении тел 64 погибших украинских военных. Об этом заявил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.

Отмечается, что тела погибших служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) передадут медицинским экспертам для установления личностей. Также штаб намерен продолжить добиваться возвращения военнопленных или погибших солдат.

Пресс-секретарь российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой сообщил РБК, что данный вопрос не комментируется.

С обеих сторон при обмене присутствовали представители Красного Креста. Представителей российской стороны сопровождал священнослужитель Русской православной церкви, сообщает ИА Регнум. По данным издания, он провёл заупокойную литию по погибшим солдатам ВС РФ и ВСУ с согласия украинских представителей.

5 мая первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что российская и украинская стороны провели обмен телами погибших. По его словам, состоялась передача тел 80 на 80. В пресс-службе Министерства реинтеграции Украины заявили, что в страну вернулись тела 80 погибших военных Вооруженных сил страны (ВСУ).

Ранее омбудсмен ДНР сообщила о готовности передать Киеву останки военных ВСУ.

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