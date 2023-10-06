Беременной американке случайно продали таблетки для прерывания беременности

В США беременной женщине случайно продали таблетки для прерывания беременности, пишет New York Post.

Мать четверых детей Тимика Томас рассказала, что пришла в аптеку и дала продавщице рецепт врача, в котором было название лекарства. Фармацевт выдала покупательнице упаковку таблеток, после приема которых у американки начались сильные боли в животе. Женщина добавила, что в тот момент она проходила процедуру ЭКО.

«Я прочитала, что это лекарство используют при абортах», — рассказала Тимика.

Обследование показало, что два эмбриона, которые находились в организме Томас, пришли в негодность из-за приема этого лекарства. В ходе разбирательств выяснилось, что фармацевт неправильно поняла название нужных таблеток и допустила ошибку.

Сообщается, что виновным грозит крупный и штраф и потеря лицензии. Кроме того, сама аптека была оштрафована на $10 тыс.

«Это ошибка, мне очень жаль», — заявила сотрудница аптеки.

Тимика добавила, что все, что она получила, — это извинения.

«Этого никогда не будет достаточно», — резюмировала женщина.

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