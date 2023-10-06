Вооруженные топором грабители напали на российских военных в ДНР

Двое грабителей напали с топором на российских военных в ночь на 5 октября в селе Красная Поляна (ДНР). Об этом «Ридусу» рассказал один из пострадавших с позывным «Дым».

По данным издания, военные 37-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывными «Дым» и «Мешок» возвращались из Таганрога в Новодонецкий, где они забрали теплые вещи и коптер, и остановились на ночлег в Красной Поляне.

«Ночью я услышал какое-то шевеление. Проснулся и увидел, что коптер кто-то унес. <...> Теплых вещей и продуктов питания тоже не оказалось. У Мешка еще украли наличные деньги. Грабители еще не успели уйти далеко, и я погнался за ними. Одного поймал, повалил на землю. Но тут из кустов выпрыгнул его подельник с топором. Стал требовать, чтобы я отпустил его друга. <...> Я не отпускал, и он в итоге заехал мне топором по левой руке. Один грабитель был одет в гражданское, другой — в камуфляж», — рассказал «Дым».

Он пояснил, что оружия у них с собой не было. После инцидента военный вместе с их водителем пошли на поиски злоумышленников и нашли одного из них на ферме в селе, где также были обнаружены некоторые украденные вещи. По словам грабителя, он и его подельник являются военнослужащими. Мужчину отвезли в военную полицию, второго грабителя пока не нашли.

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