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Врачи раскрыли главную опасность любой диеты

Врач-диетолог Ионова: диеты приводят к психическим заболеваниям и РПП

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Freepik.com

Диеты не только ограничивают поступление в организм полезных веществ, но и зачастую приводят к психическим заболеваниям — расстройствам пищевого поведения (РПП), предупредила врач-диетолог Лидия Ионова. Также такие схемы питания могут приводить к обострению хронических заболеваний, отметила она в беседе с «Общественной службой новостей».

К самым «жестким» эксперт отнесла голодание и монодиеты, которые отличаются несбалансированностью питания. «Они лишают нас нутриентов, необходимых каждый день, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, антиоксидантов и так далее», — объяснила Ионова.

Помимо этого, любая диета со сниженной калорийностью приводит к обострению хронического холецистита и развития желчнокаменной болезни.

РПП относится к одному из самых опасных последствий диет. Это серьезное расстройство психики, которое требует лечения сразу от нескольких специалистов, в том числе психиатра и диетолога, пояснила эксперт.

«Любая диета, чем она жестче, тем больше имеет рисков развития РПП», — добавила она.

Желающим привести себя в форму Ионова посоветовала создать у себя здоровые пищевые привычки, которых можно придерживаться всю жизнь, и подобрать правильный рацион питания вместе со специалистом.

Ранее врачи предупредили, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может быть вредна для здоровья ребенка.

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