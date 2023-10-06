Третьеклассник поджег территорию военкомата во Владивостоке

По информации, полученной от Telegram-канала SHOT, восьмилетний мальчик поджег гараж, находящийся на территории военкомата на улице Черемуховой во Владивостоке. Полиция задержала ребенка на месте происшествия.

Огонь потух сам, но некоторая мебель внутри гаража пострадала. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ребенок признался сотрудникам, что просто хотел пошалить. По информации канала, у мальчика диагностировано замедленное психическое развитие.

Мать восьмилетнего школьника, 41-летняя женщина, была привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине из Урюпинска, который поджег военкомат. Следствие установило, что в сентябре 2022 года фигурант изготовил более десяти самодельных зажигательных устройств. После этого он приехал к выбранному военкомату, облил его дверь бензином и поджег.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.