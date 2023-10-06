На Сахалин обрушился тайфун, по улицам Южно-Сахалинска поплыли автомобили

На Сахалин обрушился мощный тайфун. После ночного ливня, продолжающегося еще и утром 6 октября, уровень скопившейся воды в Октябрьском достиг рекордной отметки. Видео с места событий, переданные очевидцами в редакцию Sakh.online, показывают, как внедорожники буквально тонут в огромной луже.

Так же дела обстоят и в Южно-Сахалинске. По улицам населенных пунктов разбросаны обломки деревьев, доски и другой мусор.

В Южно-Сахалинске школьники, обучающиеся в первой смене, занимаются дистанционно из-за погодных условий, сообщили в администрации.

Некоторые дороги Южно-Сахалинска полностью оказались затопленными. Например, на улице Горького люди не знают, как добраться к своим авто — вода затопила парковку. А возле «Yamaha-центра» автомобиль утонул почти целиком.

Сейчас на юге Сахалина продолжает бушевать мощный тайфун. Больше всего пострадал Южно-Сахалинск — там затопило многоквартирные и частные дома.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.