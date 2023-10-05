В Волгоградской области при столкновении с микроавтобусом пострадал младенец

В Волгоградской области пять человек госпитализировали после ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Михайловском районе. Пенсионерка на микроавтобусе марки Volkswagen не позволила машине Daewoo проехать во время выезда со второстепенной дороги.

В результате аварии пострадали только те, кто находился в автомобиле. Водитель, 28-летняя женщина, девочки девяти и четырех лет и восьмимесячный мальчик были доставлены в больницу. У всех пациентов диагностированы травмы разной степени тяжести.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Мероприятия, связанные с этим ДТП, находятся на контроле у прокуратуры региона.

Ранее в Челябинской области сотрудникам МЧС после аварии пришлось разрезать машину, чтобы спасти водителя.