Мэр Москвы рассказал о мерах поддержки молодых учителей в столице

Более тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом учебном году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в столице около 15 тысяч таких педагогов.

Он отметил, что столица поддерживает молодых педагогов. По его словам, они могут повышать свою квалификацию на специализированных программах и курсах, посещать лекции и экскурсии, участвовать в походах по России, а также пользоваться помощью опытных наставников.

«Для погружения в профессиональную среду молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации, а также помощь опытных наставников. Для учителей организуют полезный досуг: лекции и экскурсии в музеях, встречи с интересными людьми, походы и путешествия по стране», — написал Собянин

Также он рассказал, что все учителя могут участвовать в конкурсах профмастерства. При этом градоначальник отметил, что главный городским конкурсом является «Педагоги года Москвы». В этом году в нем победил Сергей Валюгин, учитель русского языка и литературы школы имени Ф.М. Достоевского.

«Сергей также достойно проявил себя на всероссийском уровне и вошел в число лауреатов финального конкурса «Учитель года России — 2023». Поздравляю и желаю всем учителям успешного года», — заключил мэр.

Напомним, в 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, он отмечается ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день. Кроме того, в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.