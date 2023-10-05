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Мужчину продержали шесть дней под стражей из-за ошибки распознавания лиц

NYP: полиция арестовала американца из-за ошибки в технологии распознавания лиц

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John Bazemore/AP

Мужчина в США была арестован и провел шесть дней за решеткой из-за ошибки в технологии распознавания лиц, пишет New York Post. Система приняла его за реального преступника и передала данные в полицию.

29-летний Рэндал Куран Рид навещал свою мать, когда его остановили полицейские и сообщили, что он арестован. Это новость сильно удивила мужчину, потому что он всегда был законопослушным гражданином и не имел ранее проблем с полицией.

«Я был сбит с толку и разозлился, потому что не знал, что происходит», — вспоминает Рид.

Несмотря на доводы Рэндала, патрульные арестовали его и на шесть дней поместили за решетку. Позже ему сообщили, что он подозревается в ограблении, совершенном в Новом Орлеане, что еще больше удивило американца, потому что он ни разу не был в тех краях.

Спустя некоторое время выяснилось, что шериф округа Джефферсон Эндрю Бартоломью выдал ордер на арест Рида, использовав технологию распознавания лиц. Полицейский сопоставил лицо преступника, попавшее на камеру, и фотографию с водительского удостоверения Рэндала. Система указала сходство, а начальник полиции не стал перепроверять данные.

К счастью для Рида, его семья и адвокаты смогли подтвердить его личность, представив доказательства того, он не совершал ограбления и имел алиби на момент преступления. Рид обвинил Бартоломью в ложном аресте и подал в суд на полицейский участок.

В офисе шерифа отказались комментировать это дело, заявив, что не обсуждают предстоящие судебные разбирательства.

Ранее в США женщина-полицейский была отстранена от работы, когда водитель узнал в ней модель OnlyFans.

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