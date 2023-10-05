В аэропорту Домодедово прошло плановое тестирование системы оповещения

Московский аэропорт Домодедово, где днем 5 октября состоялось плановое тестирование системы звукового оповещения, продолжает работать в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани, передает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, ранее пассажиры сообщили о срабатывании системы звукового оповещения в здании аэропорта. Во время тестирования через мегафоны звучали призывы покинуть помещения, воспользовавшись эвакуационным выходом.

«Московский аэропорт Домодедово регулярно осуществляет проверку систем обеспечения безопасности. В терминале прошло плановое тестирование системы звукового оповещения, сигнал сопровождался информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме», — уточнили представители воздушной гавани.

По словам собеседников агентства, руководство аэропорта не проводило эвакуацию пассажиров. При этом в настоящее время взлеты и посадки самолетов осуществляются в штатном режиме, резюмировали в пресс-службе.

До этого неизвестный мужчина пытался совершить диверсию на территории Международного аэропорта Сыктывкара. Согласно данным Telegram-канала Shot, нарушитель хотел поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками. Однако сотрудники воздушной гавани заметили подозрительную активность и обратились в экстренные службы. Сейчас безопасности пассажиров и работников ничего не угрожает.

Ранее в московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов.