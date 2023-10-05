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В России заявили об острой нехватке мигрантов

Эксперт Коженов: в России полмиллиона мигрантов найдут работу за месяц

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России наблюдается нехватка мигрантов, сохраняется повышенный спрос на их работу, заявил экс-президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Если одновременно в страну приедут полмиллиона мигрантов, то за месяц все они найдут работу, отметил он в пресс-центре НСН.

Спрос на работу мигрантов эксперт назвал колоссальным.

«Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье, – добавил Коженов. – Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят».

Напомним, по прогнозам экономистов Россию в скором времени ожидает наплыв мигрантов. Сейчас их нехватку объясняют слабым рублем и снижением доходов в переводе на родную валюту.

Сообщалось, что за полгода количество прибывающих в Россию мигрантов снизилось на 50 тыс. человек.

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