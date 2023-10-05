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Обломки ракеты обнаружили в Приднестровье

Представитель ПМР Беляков: обломки еще одной ракеты нашли в селе Гыска

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МВД Приднестровья

Обломки еще одной ракеты обнаружили в селе Гыска в Приднестровье, сообщает Telegram-канал «Первый Приднестровский».

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков рассказал, что в настоящее время эксперты собирают информацию. По его словам, в ближайшее время будут получены документы, о том, что обнаружено на этом месте.

По предварительным данным, найдены обломки зенитной ракеты.

В конце сентября в другом приднестровском селе Кицканы, расположенном в 10 км от Тирасполя, нашли обломки ракеты С-300. В МВД Молдавии сообщали, что обломки ракеты были обнаружены в озере Харбовец рядом с городом Анений-Ной, что в 30 км от границы с Украиной.

За два дня до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в одном из парков города обнаружили фрагмент сбитой ракеты.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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