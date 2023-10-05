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В США питон держит в страхе окрестности и поедает соседских кошек

Mirror: в США питон поселился в городском парке и питается кошками

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Unsplash

В США питон держит в страхе окрестности и съедает кошек, пишет Mirror. Несмотря на все усилия, змею пока так и не поймали.

Как пишут СМИ, четырехметровой питон имеет толщину с «бицепс Майка Тайсона». Уже пять месяцев змея живет в местном парке и поедет соседских кошек. Для того, чтобы поймать рептилию, местные жители обратились за помощью к специалисту.

Эксперту пока не удалось выследить и поймать питона. Мужчина считает, что раньше змея, скорее всего, была чьей-то питомицей, а потом сбежала или ее умышленно выбросили на улицу.

«Нельзя, чтобы маленькие дети или домашние животные приближались к этой змее», — добавил специалист.

На всякий случай жителям раздали изображение питона и попросили сообщить о любой возможной информации, которая может помочь в поимке змеи.

Ранее в Таиланде питон заполз в дом, съел редкую кошку и упал c потолка.

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