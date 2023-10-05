На Украине заявили, что портовая инфраструктура юга Украины не защищена на 100%

Спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сообщил, что портовая инфраструктура юга Украины защищена более чем на 90%, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Не может быть 100%, это тоже понятно. Но с другой стороны, сегодня все максимально для этого делается», — сказал он.

По его словам, сегодня можно говорить об усовершенствовании физической защиты объектов энергетической инфраструктуры.

«Это то, чего не хватало в прошлом сезоне, есть определенные уроки, надеюсь, они изучены. Главное теперь, эти экзамены сдать», — заключил Братчук.

До этого сообщалось, что в Кировоградской области Украины объект инфраструктуры поврежден в результате ночных ударов.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.