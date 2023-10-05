Россиянам назвали лучший способ для борьбы с сонливостью осенью

Недостаток солнечного света осенью часто вызывает сонливость, поэтому для борьбы с ней стоит находиться в светлом помещении. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Осенью у нас изменяется световой день, становится меньше солнца, серотонина и активности. В итоге ухудшается настроение, появляется сонливость. <...> Для борьбы с сонливостью из-за уменьшения солнечного света нужно днем создавать себе условия, чтобы вам было светло. Может быть, подвинуть ближе к окну рабочий стол, использовать какое-то дополнительное освещение — все это помогает бороться с желанием поспать», — сказала врач.

Однако, по ее словам, причины сонливости не обязательно связаны с сокращением светового дня. Иногда такое состояние может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

«Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость. Если человек заболевает или только начинает выздоравливать, то тоже будет хотеть спать днем», — заключила Романенко.

Врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena Татьяна Семенова до этого рассказала «Газете.Ru», что витамины и питательные вещества играют важную роль в поддержании здоровья и настроения в осенний период, среди них — витамины C, D, а также магний. По ее словам, снизить симптомы депрессии и улучшить настроение можно с помощью употребления омега-3 жирных кислот.

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