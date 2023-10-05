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Загадочная болезнь вызывала паралич конечностей у сотни школьниц

Star: в Кении 106 школьниц попали в больницу с параличом конечностей

На Западе Кении власти приняли решение частично закрыть школу Святой Терезы для девочек, после госпитализации 106 учениц из-за вспышки загадочной болезни. Об этом сообщает местное издание Star.

Ученицы кенийской школы стали жаловаться на слабость в суставах и конечностях, у большинства девочек частично парализованы ноги, они не могут нормально передвигаться.

Госпитализировано 106 учениц школы Святой Терезы, врачи отмечают, что в крови у заболевших повышен уровень электролитов, это указывает на то, что девочки стремительно теряют жидкость, их организмы обезвожены. Образцы анализов отправили в исследовательский институт в столицу страны Найроби для дальнейшего анализа.

После вспышки неизвестной болезни образовательное учреждение частично закрыли, уроки будут посещать только ученицы четвертых классов для сдачи экзаменов, более тысячи учеников отпущены по домам.

Ранее в Колумбии 36 школьников попали в больницу после спиритического сеанса.

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