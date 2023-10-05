В США учительницу отстранили от работы после того, как ученики нашли ее аккаунт на порносайте, пишет SfGate.

Как рассказала 28-летняя учительница английского языка Брианна Коппейдж, ее вызвали к директору и сообщили, что учениками школы был найден ее аккаунт на порносайте. Женщине заявили, что она отстранена от работы на время расследования инцидента. Кроме того, ей будет приостановлен доступ к рабочей электронной почте и другому программному обеспечению.

Сама Брианна не отрицает наличия профиля на порносайте и была готова к тому, что однажды люди узнают об этом.

«Я знала, что это день настанет», — добавила она.

Учительница объяснила, что сделала это для того, чтобы увеличить свой с мужем доход. Интимные видео и фото с участием Брианны, по ее словам, приносят до $10 тысяч в месяц. Сейчас она ждет окончания расследования и уверена, что будет уволена. Впрочем, американку это не расстраивает.

«Я не желаю. Я знаю, что для многих это табу и стыдное занятие, но я не думаю, что нужно стыдиться секса», — считает Коппейдж.

Ранее в США учительницу начальной школы арестовали пьяной во время урока.