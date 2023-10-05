Верховный шаман России рассказал, при каком условии закончится спецоперация

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол во время визита в Москву провел камлание в поддержку солдат, участвующих в СВО, а также рассказал РИА Новости, как может закончиться специальная военная операция.

По его словам, на Украине должны понять, что Владимир Зеленский является «врагом украинского народа». Он заявил, что если в следующем году на пост президента придет другой человек, то «все прекратится».

Также он уверен, что ядерной войны не будет, потому что если кто-то применит ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Он заключил, что для завершения конфликта нужно провести переговоры.

В ходе обряда он призвал счастье и благополучие российскому народу.

Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.

Верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева рассказала, что шаманы юга России постоянно проводят камлания для того, чтобы защитить от негативных воздействий приграничные города.

Ранее голый шаман из Армавира признался, что не умеет вызывать дождь.