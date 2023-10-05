Депутат о коронавирусных ограничениях в Госдуме: каждый сам по себе

В Госдуме в настоящий момент нет строгих требований в связи с подъемом сезонной заболеваемости и новыми штаммами коронавируса. Каждый депутат сам решает, как защищаться от вирусов. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Каждый по-своему защищается: кто-то носит маски, кто-то не носит. Но те, кто себя не очень хорошо чувствует — есть симптомы кашля, насморка — они обязательно надевают маски, это само собой. Лично я две недели назад получил прививку от гриппа. Поэтому каждый сам по себе. Вот когда была пандемия — там и маски раздавали, и были строгие требования. Каждый понедельник мы сдавали анализы на коронавирус, по итогам [нас] допускали или не допускали на работу. Сейчас такого нет. Самое главное правило — это, конечно, беречь себя. Нужна профилактика и так далее», — рассказал депутат.

Коллега Тумусова, зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный подтвердил, что никаких обязательных мер по здравоохранению в Госдуме нет. Он полагает, что в Москве и ближайших регионах никаких ограничительных мер вводиться также не будет.

«Пока никаких ограничительных мер не введено: ни общественные мероприятия не отменены, ни масочный режим не введен. В настоящее время угроза небольшая, и эти меры были бы избыточны на уровне Государственной Думы. Но это не исключает того, что какие-то элементы могут быть введены позже в рамках нарастания заболеваемости. С точки зрения обычного человека, я думаю, что пока особых ограничений в Москве и близлежащих регионах не будет, за исключением, может быть, масочного режима в медицинских учреждениях, который практически не отменялся, и ограничений посещения самих медицинских учреждений. В остальном я пока больше никаких опасностей не вижу», — сказал Куринный.

При этом депутат отметил, что лично не видел в Госдуме ни одного коллеги, который бы носил медицинскую маску: «Нет, я не видел никого, кто бы носил маску».

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