В Вестминстерском соборе в Лондоне запретили служить мессу на латыни

В Вестминстерском соборе в Лондоне впервые за 50 лет запретили служить заупокойную мессу на латинском языке. Об этом сообщает InfoVaticana со ссылкой на указ папы Римского.

Ежегодная заупокойная служба организуется «Латинским обществом» с 1971 года. В этом году мессу должны были провести 4 ноября, однако обществу было в этом отказано.

В епархии запрет аргументировали тем, что папа Римский Франциск издал указ, согласно которому мессы на латинском языке запрещены в приходских храмах.

Понтифик предписал, что если епископ хочет разрешить служение традиционной латинской мессы на приходе, то он должен получить разрешение Ватикана.

Кардинал Винсент Николс, глава Вестминстерской епархии, сообщил, что ежегодная латинская месса не является частью обязательной, поэтому он не будет просить папу разрешить ее служение.

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