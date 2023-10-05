Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога в данных регионах была объявлена почти одновременно — в 13:16 (совпадает с московским временем). Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области, здесь ее объявили в 12:41.

5 октября сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне второй раз за утро произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на военную администрацию. До этого стало известно, что в Кировоградской области Украины объект инфраструктуры поврежден в результате ночных ударов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в Днепропетровской области повреждения получил объект инфраструктуры.