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Стало известно, когда Польша может отменить выплаты украинским беженцам

РБК Украина: Варшава намерена отменить выплаты украинским беженцам в 2024 году

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Andreea Alexandru/AP

Польские власти планируют отменить выплаты украинским беженцам в первом квартале 2024 года, сообщает РБК Украина.

Отмечается, что текущие положения в польском законодательстве не будут продолжены. В польском правительстве считают, что потребности в продлении выплат украинским беженцам не будет.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что в случае отказа Польши от социальной поддержки беженцев с Украины в Киеве может случиться бунт.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер выражал надежду, что социальная помощь для украинских беженцев не будет продлена на 2024 год.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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