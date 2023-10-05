В Российской академии образования отметили важность роли педагога

Благодаря грамотной политике руководства России в обществе возрастает не только уровень уважения к учителям, но и растет популярность педагогических направлений, заявила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

«Уже несколько лет педагоги входят в число наиболее востребованных у абитуриентов. Этому способствовало и принятое президентом решение разрешить студентам выпускных курсов преподавать в школе - а значит, раньше выйти на рынок труда и начать работать по профессии, набираться бесценного опыта. Это очень привлекает молодых людей», — сказала она.

Также Васильева отметила, что от вложенных учителем нравственных ориентиров зависит будущее России.

«На уровне федерального закона в процесс образования возвращено воспитание, реализуется указ президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» - только в рамках такой комплексной работы мы сможем передать подрастающему поколению те идеалы и ориентиры, на которых веками стояло и будет стоять государство», — заключила она.

Напомним, 5 октября 2023 года в России отмечается День учителя.