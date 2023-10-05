ИТ-отрасль предложила ввести «черный список» иностранных НКО

Российская ИТ-отрасль направила в Минцифры и Госдуму свои предложения по коррекции нормы о запрете для юридических и физических лиц участвовать в деятельности иностранных некоммерческих организаций (НКО), не представленных на территории РФ, говорится в сообщении комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР).

Как отметил председатель комиссии Александр Журавлев, сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в РФ является в ряде случаев необходимым, а новые нормы приведут не к открытию в России структурных подразделений таких организаций, а к прекращению участия в них.

Для решения этой проблемы предлагается создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан - так называемый, «черный список» НКО.

Порядок ведения такого реестра должно будет определять правительство РФ.

Также предлагается разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО деструктивной и наносящей ущерб интересам государства и гражданам.

«Экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО. Особую обеспокоенность у нашего ИТ-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения, так как почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос» созданы с использованием ядра Linux», — отметил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По его словам, в условиях ускоренного перехода прикладного ПО на работу с этими операционными системами появляются риски обеспечения технологической независимости страны.

«Именно поэтому мы направили в адрес Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева предложения по корректировке законодательства в формате коллективного заключения», — добавил Лашин.

Напомним, 31 июля 2023 года Госдума РФ приняла поправки в закон ФЗ «О некоммерческих организациях», а 04 августа в КоАП РФ и УК РФ. Новая редакция статьи 30.1. ФЗ «Об НКО» разрешает россиянам участвовать в деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения сведений в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО.