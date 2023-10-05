В Костроме иностранцев обвинили в изнасиловании девочки-подростка и разбое

Граждане Узбекистана и Киргизии ответят в суде за разбой, незаконное лишение свободы и изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Костромской области.

Серию преступлений иностранцы совершили 14 октября 2022 года, когда к ним в гости пришли двое подростков. Компания из четырех местных жителей стала распивать спиртные напитки в частном доме.

В какой-то момент застолья обвиняемые напали на несовершеннолетних гостей, связали их и избили металлическим прутом и деревянным бруском. Злоумышленники отобрали у потерпевших мобильные телефоны, ювелирные украшения и наличные деньги, угрожая им применением холодного оружия.

Следователям также удалось доказать причастность одного из нападавших к изнасилованию девушки. Развязка произошедшего наступила с приходом знакомого преступников. Потерпевшим удалось покинуть помещение и заявить о насильниках в полицию.

На время расследования уголовного дела обвиняемые находились под стражей, вскоре они предстанут перед судом.

Ранее под Челябинском мужчину заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки.