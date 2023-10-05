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Тракториста из Нижнего Новгорода обвинили в домогательствах к подругам дочери

Ni Mash: в Нижнем Новгороде мужчину подозревают в насилии над детьми

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Телеграм-канал «Ni Mash»

Жителя села Тепелево Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетних подруг дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

36-летнего тракториста из села Тепелево задержали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. По данным Ni Mash, школьницы приходили в дом к однокласснице, где отец подруг предлагал им игру — делал «укол» карандашом в интимные части тела. По правилам «игры» дети должны были молчать о произошедшем.

За последние три года в гостях у тракториста побывало много несовершеннолетних. В сентябре одна из девочек рассказала о произошедшем матери, та немедленно обратилась в полицию.

Сейчас следователи проверяют всю школу, точное число пострадавших девочек устанавливается. Известно, что мужчина был судим за домогательства.

Ранее заместителя директора реутовской школы обвинили в домогательствах.

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