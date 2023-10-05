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ФСБ задержала россиянина, сливавшего данные о передвижении военной техники

ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о передвижении военной техники

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ России задержала во Владимирской области россиянина, который за вознаграждение передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — заявили в силовом ведомстве.

В ФСБ сообщили, что мужчина «должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области». При этом факт того, что мужчина получил деньги, подтверждается распиской и фотографиями.

По данным спецслужбы, задержанный пытался через мобильную связь и интернет установить контакт с представителями иностранных государств, включая Украину, для получения вознаграждения за действия, которые могли нанести ущерб безопасности РФ. Отмечается, что его переписка задокументирована.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого ФСБ рассказала о плененном в Крыму украинском диверсанте.

Ранее сообщалось, что ФСБ обяжет интернет-компании хранить данные о платежах и геолокации.

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