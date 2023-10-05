Экономист заявил, что эффект от индексации пенсий в 2024 будет смазан

Индексация пенсии на 7,5% в будущем году может не перекрыть потери от инфляции, считает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Такое повышений выплат отыграет примерно 90% потерь, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Эффект от индексации пенсий будет смазан, так как в будущем году в России сохранится высокое инфляционное давление на экономику, считает Масленников. В связи с этим многие эксперты призывают к переходу на новую модель индексации. Так, к примеру, предлагается при расчетах делать привязку не к инфляции, а к темпу роста зарплат.

Однако это дискуссионный вопрос, так как переход к новой модели грозит дополнительными рисками, подчеркивает экономист.

«С учетом того, что следующий год будет сложным и в плане макроэномики, и в плане продолжающегося санкционного давления и замедления мировой экономики, то решение, которое сейчас предполагается, 7,5%, наверное, близко к оптимальному, — пояснил Масленников. — Дальше — посмотрим. Может, и будем переходить на новую модель индексации, но это уже ближе к концу этого десятилетия».

Напомним, в 2024 году пенсии у россиян будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. Общий объем расходов на пенсии, по данным Минфина, составит около 600 млрд рублей.

Ранее экономисты заявили, что индексация обгонит инфляцию, благодаря чему прибавка к пенсии будет ощутимой для россиян.