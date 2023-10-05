Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист заявил, что эффект от индексации пенсий в 2024 будет смазан

Экономист Масленников: эффект индексации пенсий будет смазан из-за инфляции

close
100%
РИА Новости

Индексация пенсии на 7,5% в будущем году может не перекрыть потери от инфляции, считает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Такое повышений выплат отыграет примерно 90% потерь, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Эффект от индексации пенсий будет смазан, так как в будущем году в России сохранится высокое инфляционное давление на экономику, считает Масленников. В связи с этим многие эксперты призывают к переходу на новую модель индексации. Так, к примеру, предлагается при расчетах делать привязку не к инфляции, а к темпу роста зарплат.

Однако это дискуссионный вопрос, так как переход к новой модели грозит дополнительными рисками, подчеркивает экономист.

«С учетом того, что следующий год будет сложным и в плане макроэномики, и в плане продолжающегося санкционного давления и замедления мировой экономики, то решение, которое сейчас предполагается, 7,5%, наверное, близко к оптимальному, — пояснил Масленников. — Дальше — посмотрим. Может, и будем переходить на новую модель индексации, но это уже ближе к концу этого десятилетия».

Напомним, в 2024 году пенсии у россиян будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. Общий объем расходов на пенсии, по данным Минфина, составит около 600 млрд рублей.

Ранее экономисты заявили, что индексация обгонит инфляцию, благодаря чему прибавка к пенсии будет ощутимой для россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий