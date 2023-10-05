Цунами высотой в метр ожидается в Японии

Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о возможном приближении волн цунами высотой около одного метра к берегам отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане. Об этом пишет РИА Новости.

Предупреждение было выпущено в связи с землетрясением магнитудой 6,6, произошедшим в Тихом океане.

Ожидается, что волны цунами достигнут группы островов Идзу примерно в 11:30 по местному времени (5:30 мск).

Местных жителей, общее количество которых составляет около 100 человек, настоятельно просят не подходить к берегу, так как даже небольшая волна может сбить человека с ног.

3 октября произошло землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 132 км к востоку от города Кокопо, где проживает около 26 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 96 км.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.