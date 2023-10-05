Схема перелета «Луны-26» может быть изменена

Специалисты рассматривают возможность изменения маршрута орбитальной миссии «Луна-26» на основе опыта, полученного во время миссии «Луна-25». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» ТАСС.

По информации госкорпорации, в настоящее время рассматривается изменение маршрута космического аппарата «Луна-26» с учетом опыта, полученного во время миссии «Луна-25». Окончательное решение по маршруту будет принято после завершения технического проекта.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Однако после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты связь с аппаратом была потеряна, и он столкнулся с поверхностью Луны.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о планах запустить орбитальный аппарат «Луна-26» в 2027 году. Однако гендиректор госкорпорации отметил в начале октября, что сроки старта следующих российских лунных миссий, включая «Луна-26» и «Луна-27», могут быть перенесены на более ранние даты, чтобы получить необходимые результаты как можно скорее.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.