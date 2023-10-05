Депутат рассказала о значимости преподавателей в России

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это говорит о том, что роль учителя для страны именно сейчас как никогда важна, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая.

«Возможно, какие-то годы были нами потеряны, когда мы пытались ориентироваться на западные страны с надеждой, что все-таки это будет дружба, — невозможно. Нельзя, теряя свою идентичность, куда-то вливаться, надо глубоко корнями держаться за свою историю, литературу, географию страны, за историю своей семьи. Потому что самое лучшее, что можно сейчас нашим детям преподавать, — например, историю через урок «Семьеведения», который мы возвращаем в школы», — сказала она.

Таким образом, по ее мнению, дети смогут изучать историю своей семьи и своей страны. Она подчеркнула, что очень многое зависит от преподавателя.

«Школьный учитель истории, географии, литературы, да по всем предметам, включая первого учителя - все они закладывают основы мировоззрения ребенка», — отметила Буцкая.

Также депутат подчеркнула, что объявление Года педагога и наставника говорит о том, что людям этих профессий присвоен статус «Человека года». По ее словам, это видно по отношению к педагогам в регионах.

«Я много где проезжаю, притом что в основном занимаюсь больше больницами и роддомами, но все равно в каждом регионе спрашиваю о наличии программ поддержки. Обязательно мне расскажут, что вместе с программами, которые направлены на поддержку медицинских работников, есть такие же программы поддержки учителей и преподавателей», — поделилась депутат.

Буцкая рассказала, что семьям учителей, которые приезжают учить детей, либо в высших учебных заведениях представляются жилье и определенные социальные меры поддержки.

«Сейчас в нашей стране очень нужны эксперты по каждому направлению. У нас не столько импортозамещение, сколько импортонезависимость. Это одна из основных целей сейчас, которая перед нами стоит. Нам уже сегодня нужны таланты. И вот начиная со школьной скамьи мы дальше их выращиваем в высших учебных заведениях, и поэтому преподаватель особенно ценен», — заключила депутат.

Напомним, в 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, он отмечается ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день.