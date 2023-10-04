В Москве грузовик врезался в фуру, потому что в него влетела автоцистерна

В Москве произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.

Инцидент произошел на внешней стороне 108-го километра МКАД. Автоцистерна влетела в грузовик, который из-за этого врезался в стоявшую перед ним фуру.

На данный момент на месте работают оперативные службы. Им предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе предупредили о том, что на данном участке пути движение затруднено, поэтому представители организации рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Ростовской области местный житель попал в ДТП из-за семечек на дороге.