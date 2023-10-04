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В Петербурге спасатели ликвидировали последствия падения 11 деревьев из-за непогоды

В Петербурге из-за непогоды деревья упали на пять автомобилей

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Depositphotos

В Петербурге сильный ветер спровоцировал падение деревьев. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По состоянию на 18:00 сотрудники ведомства выехали на 12 выездов, связанных с устранением последствий шквалистого ветра и дождя. Практически все случаи связаны с падением деревьев.

Из-за непогоды никто из горожан не пострадал. Тем не менее, часть деревьев упали на автомобили. Всего за день было повреждено пять легковых машин.

«Сильный дождь и ветер доставили немало неприятных эмоций горожанам», — сообщается в публикации.

Ранее синоптики предупреждали местных жителей о том, что грядущий циклон может обернуться наводнением, поэтому створы дамбы города были закрыты.

Ранее в Москве из-за ветра на подростка упал светофор.

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