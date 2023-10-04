В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть

В Екатеринбурге водители заметили голую женщину, которая легла на проезжую часть. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Щербакова. Неизвестная расположилась на дорожном полотне, после чего начала катиться по одной из полос. При этом на ней не было одежды. Некоторые не исключают, что неизвестная выкатилась из машины или была пьяна.

«Две машины остановились и к ней подбежали, говорят, они вызвали полицию», — поделилась одна из местных жительниц.

На данный момент неизвестно, оказали ли женщине помощь. Причины произошедшего также неизвестны.

Ранее в Петербурге на мужчину напала собака и укусила его за половой орган.