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Посольство Венгрии в РФ требует от туристов отчитаться о целевом использовании шенгена

TourDom.ru: посольство Венгрии в РФ требует отчитаться об использовании шенгена

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Global Look Press

Посольство Венгрии в Москве потребовало от российских туристов отчитаться о целевом использовании выданной им шенгенской визы. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристку.

По ее словам, ей необходимо было в короткие сроки оформить шенген. Предварительно она приобрела возвратные билеты и забронировала гостиницу, подтвердив свои планы посетить эту страну.

«После того как выдали визу, озвучили условия: «Мы вам все одобрили, но после поездки вам надо прийти на собеседование с консулом». Как я поняла, они хотят посмотреть штампы, чтобы удостовериться, что я использовала визу по целевому назначению и точно была в Венгрии», — сказала она.

Уточняется, что после получения визы туристка отменила все брони и съездила в нужную ей страну Европы. Пока неизвестно, будет ли посольство обращаться к россиянке по истечении сроков шенгенской визы.

4 октября Министерство туризма и спорта Таиланда заявляло, что с начала года королевство посетили 1 млн россиян. Среди иностранных туристов граждане России заняли пятое место.

В этот же день в исследовании сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», проведенном по запросу «Газеты.Ru», говорилось, что россияне начали бронировать отели за границей на новогодние праздники. Средняя цена забронированной ночи за рубежом составила 10 тыс. руб., что на 51% больше показателей прошлого года.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на ноябрьские праздники.

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