В Новосибирской области мужчину подозревают в нападении на жениха с ножом на свадьбе

В Новосибирской области мужчину задержали после того, как он бросился с ножом на жениха на свадьбе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в поселке Коченево. Молодожены праздновали в небольшом кругу близких людей у себя дома. В какой-то момент к ним пришел сосед и ему разрешили остаться.

Спустя некоторое время гости начали расходиться и мужчину тоже попросили уйти, но он не хотел. В результате у них с женихом завязался конфликт, но его удалось уладить.

После этого сосед ушел, но вскоре вернулся и нанес виновнику торжества три удара ножом. В результате жених получил несовместимые с жизнью травмы.

Подозреваемого задержали на вокзале, так как после произошедшего он попытался скрыться. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим за нанесение телесных повреждений.

Ранее в Кувейте молодожены развелись спустя три минуты после свадьбы.