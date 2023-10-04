В Шереметьево «Мисс Москва — 2018» лишилась вещей на сумму более €20 тысяч

В аэропорту Шереметьево у «Мисс Москва — 2018» Ксении Паленовой изъяли брендовые вещи, так как они превышали лимит стоимости аксессуаров для провоза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в августе, но известно об этом стало только сейчас. Женщина возвращалась в Москву из Турции. В воздушной гавани таможенники заметили у нее сумочку марки Hermes и браслет из белого золота от Cartier.

Стоимость аксессуаров превышала €20 тыс., поэтому в отношении женщины инициировали проверку, процесс продолжается до сих пор.

По данным Telegram-канала, ранее у россиянки уже похищали украшения. В последствии аксессуары удалось найти.

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